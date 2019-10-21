Врачи объяснили, почему не выпускали Гвоздика из больницы

Стало известно, почему украинского боксера Александра Гвоздика решили оставить в больнице после проигранного боя россиянину Артуру Бетербиеву. Как выяснили журналисты «Фразы», врачи вынесли свой вердикт.

Как сообщает портал ESPN, украинского бойца уже выписали из больницы Темплского университета в Филадельфии. Он провел там два дня.

Медики заявили, что у Александра Гвоздика «легкое сотрясение мозга».

Его тренер Тедди Атлас уточнил: «Кровоизлияния в мозг нет. Слава Богу, врачи говорят, у него только незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок. Мы должны были удостовериться».

Как писала «Фраза», врачи решили оставить Гвоздика в больнице, изучив снимки головы.

Ранее «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту.