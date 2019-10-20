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Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации. Как сообщают «Украинские новости», соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Сообщается, что на заседании 20 октября правительство согласовало назначение Алексея Чернышова главой Киевской ОГА. Ранее, сегодня стало известно, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Чиновник уходит с должности спустя всего 100 дней после назначения на фоне критики со стороны части правящей партии.

Как сообщает издание, об Алексее Чернышове известно, что он является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, а также главой Наблюдательного совета бизнес-ассоциации Украинский клуб недвижимости. Кроме того, ранее Чернышова рекомендовали 14 профессиональных и общественных объединений в качестве кандидата на пост главы Министерства регионального развития и строительства Украины.

Как напоминает издание, председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку.

Ранее 3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку.

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