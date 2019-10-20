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Главные новости за 19-20 октября 2019 года

Главные новости за 19-20 октября 2019 года

«Рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту. В ночь с 18 на 19 октября в американской Филадельфии (штат Пенсильвания) украинский боксер-полутяж Александр Гвоздик встретился в ринге с российским нокаутером Артуром Бетербиевым. На кону объединительного поединка стояли чемпионские титулы по версиям IBF и WBC.

Гвоздика увезли в больницу после нокаута от Бетербиева. Украинского боксера-полутяжа Александра Гвоздика, который потерпел поражение в объединительном чемпионском бою с Артуром Бетербиевым, увезли в больницу города Филадельфии. Об этом в своем микроблоге сообщил обозреватель спортивного телеканала ESPN Дэн Рафаэль.

Свинарчука-Гладковского решили отпустить, отправив под арест. В Высшем антикоррупционном суде определили меру пресечения Олегу Свинарчуку-Гладковскому, котому детективы НАБУ вменяют сокрытие доходов и злоупотребление служебным положением во времена президентства Петра Порошенко. Судья решил отправить подозреваемого «на нары» с возможностью выйти на свободу уже в ближайшие дни.

На Одесщине подростки убили мужчину, посмевшего сделать им замечание. В городе Измаил Одесской области произошло резонансное происшествие. Там группа агрессивных подростков лишила жизни мужчину, который пытался призвать их к порядку.

В прокуратуре озвучили шокирующие подробности убийства «леди на внедорожнике». В прокуратуре города Киева рассказали подробности похищения и убийства 44-летней Елены Лисовой. Организатором зверского преступления стал экс-супруг киевлянки.

В Хмельницком девочку-пешехода убило «летающим» мотоциклом. В Хмельницком произошло смертельное ДТП. Там на пересечении улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводной столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

Под Киевом разъяренный кавказец устроил поножовщину на рынке. На рынке в городке Обухов Киевской области произошел резонансный инцидент. Там ранее судимый кавказец набросился с ножом на покупателя.

Появилось видео последствий прорыва каскада дамб в России. В результате прорыва двух дамб в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. В Сети появилось видео последствий техногенного ЧП.

Тэги: США, ДТП, Украина, убийство, общество, Россия, мир, дамба, мотоцикл, бокс, Одесская область, спорт, Измаил, похищение, Хмельницкий, Обухов, подростки, новости Украины, кавказцы, Александр Гвоздик

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