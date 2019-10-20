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В прокуратуре озвучили шокирующие подробности убийства «леди на внедорожнике»

В прокуратуре озвучили шокирующие подробности убийства «леди на внедорожнике»

В прокуратуре города Киева рассказали подробности похищения и убийства 44-летней Елены Лисовой. Как выяснили журналисты «Фразы», организатором зверского преступления стал экс-супруг киевлянки.

Как передают «Факты», 15 октября бывший спутник жизни позвонил потерпевшей и под надуманным предлогом назначил встречу в микрорайоне Бортничи (Дарницкий район).

Приблизительно в 15-30 женщина прибыла на встречу на внедорожнике «Land Rover». Во время разговора бывший муж со своим 55-летним сообщником напали на Елену, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль, после чего вывезли в лес рядом с селом Вороньки Бориспольского района Киевской области.

Там изверги увели женщину вглубь леса, где начали наносить ей удары по голове и жизненно важным органам. После того, как она перестала подавать признаки жизни, злоумышленники забрали все ценные вещи потерпевшей, сели в автомобиль и скрылись с места преступления.

Сообщается, что подозреваемым грозит ответственность сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 3 ст. 146 («похищение человека») и по ч. 2 ст.115 («умышленное убийство»).

На данный момент продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как писала «Фраза», в Киеве вместе с внедорожником похитили весьма привлекательную женщину.

Позднее под Киевом нашли тело похищенной на Русановке «леди на внедорожнике».

Тэги: Киев, Борисполь, убийство, общество, женщина, Toyota, похищение, криминал, муж, новости Украины

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