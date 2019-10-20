Врачи решили оставить Гвоздика в больнице, изучив снимки головы

Американские врачи решили оставить в больнице боксера Александра Гвоздика, пропустившего несколько тяжелейших ударов в голову во время боя с Артуром Бетербиевым. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал тренер украинского спортсмена Тедди Атлас.

Как передает ESPN, наставник рассказал, что после боя Гвоздик почувстсовал боль в затылке, поэтому они и отправились в больницу.

«Врачи сделали сканирование и увидели что-то небольшое...», ‒ отметил Атлас, добавив, что через шесть часов медики провели еще одно сканирование и захотели, чтобы ради безопасности Гвоздик побыл в больнице еще сутки.

«Я останусь здесь и побуду с ним. В воскресенье он останется у меня дома, в Нью-Йорке, а уже в понедельник отправится домой», ‒ резюмировал Тедди Атлас.

Как писала «Фраза», «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту.

Позднее стало известно, что после боя с Бетербиевым Гвоздика увезли в больницу.