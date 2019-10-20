Диетологи рассказали, какие продукты «никогда нельзя есть»

Испанские диетологи назвали заблуждением утверждение, что «есть можно все, но в меру». Как выяснили журналисты «Фразы», существуют продукты, которые нежелательно употреблять даже в небольших количествах.

Как передают РИА «Новости», в частности, вред в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести рафинированная мука, из-за которой происходят резкие повышения и падения уровня глюкозы в крови.

По словам специалистов, это может способствовать развитию диабета.

«В процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества, кроме того, рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому они менее питательны», ‒ отметила диетолог Мария Мерино.

Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от рафинированной муки в пользу цельнозерновой.

Также людям следует избегать колбасных изделий, поскольку они наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ, и отказаться от употребления обезжиренных молочных продуктов, которые, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.

Кроме того, даже время от времени не стоит употреблять выпечку, снэки и полуфабрикаты, продукты, на этикете которых есть такие надписи, как «низкокалорийный», «ноль калорий» и «без сахара», а также алкоголь и переработанное мясо.

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