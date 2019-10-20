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В Хмельницком девочку-пешехода убило «летающим» мотоциклом

В Хмельницком девочку-пешехода убило «летающим» мотоциклом

В субботу днем, 19 октября, в Хмельницком произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводной столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

Как передает прсс-служба областной полиции, 69-летний гражданин Турции, управляя автомобилем Mercedes Е-220, поворачивая на перекрестке, не предоставил преимущество в движении мотоциклу BMW, который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

Сообщается, что от удара мотоцикл в отбросило на 11-летнюю девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП.

В результате аварии 37-летний мотоциклист получил многочисленные переломы и был госпитализирован.

Девочку с тяжелыми травмами в состоянии травматического шока доставили в реанимационное отделение Хмельницкой областной больницы, где она скончалась около 20.00.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Как писала «Фраза», в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что непредвиденная заминка в пути стоила жизни девяти пассажирам автобуса под Житомиром.

Тэги: ДТП, Mercedes, общество, авария, BMW, смерть, мотоцикл, регионы, девочка, Хмельницкий, иностранец, новости Украины

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