Ученые поведали об удивительном свойстве красного перца чили

Немецкие ученые доказали, что капсаицин, которым богат острый перец (чили), способен существенно замедлить прогрессирование рака легких. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому невероятному открытию пришли специалисты из Рурского университета Бохума.

Как передает «ГЛАС», в своем исследовании ученые рассматривали капсаицин в трех культивируемых линиях немелкоклеточных клеток рака легкого человека.

Они обнаружили, что соединение ингибирует первую стадию метастазирования, называемую инвазией.

Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи провели эксперимент с мышами. Грызунов с раком легких кормили диетой, усиленной капсаицином. Ученые обнаружили, что у животных было гораздо меньшее количество метастатических раковых клеток в легких по сравнению с мышами, которые не получали лечения.

Специалисты предположили, что эти исследования могут пролить свет на разработку новых антиметастатических методов лечения рака легких человека.

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