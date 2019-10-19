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Ученые поведали об удивительном свойстве красного перца чили

Ученые поведали об удивительном свойстве красного перца чили

Немецкие ученые доказали, что капсаицин, которым богат острый перец (чили), способен существенно замедлить прогрессирование рака легких. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому невероятному открытию пришли специалисты из Рурского университета Бохума.

Как передает «ГЛАС», в своем исследовании ученые рассматривали капсаицин в трех культивируемых линиях немелкоклеточных клеток рака легкого человека.

Они обнаружили, что соединение ингибирует первую стадию метастазирования, называемую инвазией.

Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи провели эксперимент с мышами. Грызунов с раком легких кормили диетой, усиленной капсаицином. Ученые обнаружили, что у животных было гораздо меньшее количество метастатических раковых клеток в легких по сравнению с мышами, которые не получали лечения.

Специалисты предположили, что эти исследования могут пролить свет на разработку новых антиметастатических методов лечения рака легких человека.

Как писала «Фраза», медики нашли необычную связь между употреблением алкоголя и аритмией.

Ранее ученые выяснили, кому нельзя пить кофе.

Тэги: Германия, ученые, общество, исследования, здоровье, мир, наука, рак, онкологические заболевания, перец

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