Кто бы сомневался. Свинарчука-Гладковского решили отпустить, отправив под арест

В субботу, 19 октября, в Высшем антикоррупционном суде определили меру пресечения Олегу Свинарчуку-Гладковскому, котому детективы НАБУ вменяют сокрытие доходов и злоупотребление служебным положением во времена президентства Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», судья решил отправить подозреваемого «на нары» с возможностью выйти на свободу уже в ближайшие дни.

Как передает «Страна», Свинарчуку-Гладковскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 10,6 млн гривен.

Стоит отметить, что представители государственного обвинения просили суд определить залог в размере 100 млн гривен, а адвокаты считали, что их подзащитного следует просто отпустить на поруки.

Таким образом, можно не сомневаться, что уже в ближайшие часы за Свинарчука-Гладковского внесут «смешной» залог и уже в понедельник он сможет выйти на свободу.

Как писала «Фраза», в Киеве задержали Свинарчука-Гладковского. Он пытался покинуть Украину.

Позднее Гладковский-младший прокомментировал задержание своего отца.