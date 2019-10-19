Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Киевом нашли тело похищенной на Русановке «леди на внедорожнике»

Под Киевом нашли тело похищенной на Русановке «леди на внедорожнике»

В Бориспольском районе Киевской области найден труп 44-летней киевлянки Елены Лисовой, которую вместе с автомобилем похитили на столичной Русановке. Как выяснили журналисты «Фразы», к смерти женщины может быть причастен ее бывший муж.

Как передает «Киев Оперативный», автомобиль убитой ‒ внедорожник Toyota ‒ также найден.

По данным администрации сообщества, в совершении преступления сыщики обоснованно подозревают экс-супруга Елены, а также его друга-сообщника.

Как известно, Елена Лисовая исчезла ранним утром 17 октября, после того, как на своем автомобиле завезла ребенка в детский сад на улице Энтузиастов.

Позднее подруге Елены пришло сообщение на телефон, в котором говорилось, что ее похитил бывший муж. В сообщении было указано, что он удерживает ее где-то в Бориспольском районе.

О происшествии в тот же день известили правоохранителей, которые немедленно приступили к поискам похищенной киевлянки.

Как писала «Фраза», на Троещине прямо у отделения «Новой почты» похитили мужчину. Не обошлось без «пьяных» нюансов.

Ранее в Киеве мать «навела» банду похитителей на... собственного сына.

Тэги: Киев, Борисполь, убийство, общество, женщина, Toyota, похищение, криминал, муж, новости Украины

Комментарии

Статьи

19.10.19 09:37

Фильм «Трава зеленее»: такого вы никогда не видели

Автор: Анастасия Лях

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
19.10.19 10:06

Бой Гвоздика и Бетербиева: драма на американском ринге

Автор: Владимир Грабовский

Дайджест

Евгений Черненко: Госгеонедра – конкурс или фикция?
19.10.19 12:14

Евгений Черненко: Госгеонедра – конкурс или фикция?

Автор: «Украинские новости»

Выбор редакции
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Гвоздика увезли в больницу после нокаута от Бетербиева

Гвоздика увезли в больницу после нокаута от Бетербиева
19.10.19 15:25
1527
Последние новости
19.10.19 18:19

Кто бы сомневался. Свинарчука-Гладковского решили отпустить, отправив под арест
19.10.19 16:46

Под Киевом нашли тело похищенной на Русановке «леди на внедорожнике»
19.10.19 15:25

Гвоздика увезли в больницу после нокаута от Бетербиева
19.10.19 13:29

На Одесщине подростки убили мужчину, посмевшего сделать им замечание
19.10.19 11:48

В Верховной Раде Украины создана депутатская группа по межпарламентским связям с Арменией
19.10.19 09:43

Под Киевом разъяренный кавказец устроил поножовщину на рынке
19.10.19 07:35

Супербой на родине Рокки Бальбоа: «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту
Фото и Видео
Супербой на родине Рокки Бальбоа: «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту
Супербой на родине Рокки Бальбоа: «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту
Супербой на родине Рокки Бальбоа: «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту
Супербой на родине Рокки Бальбоа: «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту
В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»
В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»
На Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми
На Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми
Во Львове пьяный водитель загнал своего «коня» в свежий бетон
Во Львове пьяный водитель загнал своего «коня» в свежий бетон
Известная американская певица эпично рухнула со сцены во время странного танца
Известная американская певица эпично рухнула со сцены во время странного танца
Страшное ДТП в Тернопольской области: погибли две молодые девушки
Страшное ДТП в Тернопольской области: погибли две молодые девушки
В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей
В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей
В Днепре застрелили человека: появилось видео задержания киллера
В Днепре застрелили человека: появилось видео задержания киллера
В Лас-Вегасе молодую модель… закатали в бетон
В Лас-Вегасе молодую модель… закатали в бетон
Популярный украинский курорт атакуют черви, которые едят даже бетон
Популярный украинский курорт атакуют черви, которые едят даже бетон
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.