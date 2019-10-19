Под Киевом нашли тело похищенной на Русановке «леди на внедорожнике»

В Бориспольском районе Киевской области найден труп 44-летней киевлянки Елены Лисовой, которую вместе с автомобилем похитили на столичной Русановке. Как выяснили журналисты «Фразы», к смерти женщины может быть причастен ее бывший муж.

Как передает «Киев Оперативный», автомобиль убитой ‒ внедорожник Toyota ‒ также найден.

По данным администрации сообщества, в совершении преступления сыщики обоснованно подозревают экс-супруга Елены, а также его друга-сообщника.

Как известно, Елена Лисовая исчезла ранним утром 17 октября, после того, как на своем автомобиле завезла ребенка в детский сад на улице Энтузиастов.

Позднее подруге Елены пришло сообщение на телефон, в котором говорилось, что ее похитил бывший муж. В сообщении было указано, что он удерживает ее где-то в Бориспольском районе.

О происшествии в тот же день известили правоохранителей, которые немедленно приступили к поискам похищенной киевлянки.

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