Гвоздика увезли в больницу после нокаута от Бетербиева

Украинского боксера-полутяжа Александра Гвоздика, который потерпел поражение в объединительном чемпионском бою с Артуром Бетербиевым, увезли в больницу города Филадельфии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем микроблоге сообщил обозреватель спортивного телеканала ESPN Дэн Рафаэль.

По словам Рафаэля, такое решение в команде Гвоздика приняли «в качестве меры предосторожности».

О результатах обследования украинца, трижды побывавшего в нокдауне после сокрушительных ударов в голову, информации пока нет.

As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk. — Dan Rafael (@danrafaelespn) 19 октября 2019 г.

Как писала «Фраза», в ночь с 18 на 19 октября в американской Филадельфии украинский боксер Александр Гвоздик встретился в ринге с российским нокаутером Артуром Бетербиевым. На кону объединительного поединка стояли чемпионские титулы по версиям IBF и WBC.

Ранее сообщалось, что после боя с Гвоздиком врачам пришлось спасать жизнь канадскому боксеру.