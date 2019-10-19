Гвоздика увезли в больницу после нокаута от Бетербиева

Украинского боксера-полутяжа Александра Гвоздика, который потерпел поражение в объединительном чемпионском бою с Артуром Бетербиевым, увезли в больницу города Филадельфии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем микроблоге сообщил обозреватель спортивного телеканала ESPN Дэн Рафаэль.
По словам Рафаэля, такое решение в команде Гвоздика приняли «в качестве меры предосторожности».
О результатах обследования украинца, трижды побывавшего в нокдауне после сокрушительных ударов в голову, информации пока нет.
Как писала «Фраза», в ночь с 18 на 19 октября в американской Филадельфии украинский боксер Александр Гвоздик встретился в ринге с российским нокаутером Артуром Бетербиевым. На кону объединительного поединка стояли чемпионские титулы по версиям IBF и WBC.
Ранее сообщалось, что после боя с Гвоздиком врачам пришлось спасать жизнь канадскому боксеру.