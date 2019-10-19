На Одесщине подростки убили мужчину, посмевшего сделать им замечание

В городе Измаил Одесской области произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там группа агрессивных подросток лишила жизни мужчину, который пытался призвать их к порядку.

Как передает ТСН, трагедия случилась во дворе многоэтажного дома на проспекте Мира, где с криками и матерной руганью «зависала» компания ребят возрастом 14-16 лет.

Сообщается, что в какой-то момент к подросткам подошел 48-летний местный житель и сделал им замечание, на что малолетки отреагировали крайне агрессивно: они обступили мужчину со всех сторон, а один из несовершеннолетних ударил его в голову.

К сожалению, удар оказался фатальным: мужчина упал на землю, потерял сознание и позднее скончался в реанимации.

В свою очередь, «детишки» успели покинуть место инцидента до приезда полиции.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту причинения группой лиц тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», в центре Киева толпа чеченских малолеток жестоко избила прохожего.

Ранее под Киевом группа малолеток избила и ограбила случайного прохожего.