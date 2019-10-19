В Верховной Раде Украины создана депутатская группа по межпарламентским связям с Арменией

18 октября, в Парламенте Украины создана депутатская группа по межпарламентским связям с Арменией. Как выяснили журналисты «Фразы», группу возглавил Народный депутат от правящей фракции «Слуга народа» Артем Дмитрук, заместителем главы стала Дарья Володина (фракция «Слуга народа»).

Как сообщает AnalitikaUA.net, всего в группе двенадцать народных депутатов.

Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян приветствовал создание группы, отметив, что динамичные и плодотворные взаимоотношения между Украиной и Арменией исходят из интересов двух народов. В комментарии AnalitikaUA.net Шатворян отметил, что видит большие перспективы для укрепления политических отношений Киева и Еревана. «Парламентская дипломатия является важным ресурсом внешнеполитической работы. Уверен, что активизация сотрудничества по линии парламентских групп, может придать важный импульс для развития сотрудничества двух стран».

Глава армянской диаспоры добавил, что Союз армян Украины будет продолжать максимально способствовать развитию отношений Украины и Армении.