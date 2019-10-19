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Под Киевом разъяренный кавказец устроил поножовщину на рынке

Под Киевом разъяренный кавказец устроил поножовщину на рынке

На рынке в городке Обухов Киевской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там ранее судимый кавказец набросился с ножом на покупателя.

Как передает пресс-служба областной полиции, о происшествии копов известил хирург обуховской больницы, куда доставили мужчину с ножевым ранением.

Как выяснилось, в тот день мужчина ходил на местный рынок, где у него произошел словесный конфликт с «лицом кавказской национальности». Когда словесных аргументов оказалось недостаточно, иностранец выхватил складной нож и ударил своего оппонента в ногу.

Сообщается, что сыщики смогли быстро установить личность и задержать подозреваемого ‒ им оказался 37-летний гражданин Грузии, ранее привлекавшийся за кражу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. За нанесение тяжкого вреда здоровью грузину придется вновь отправиться за решетку.

Как писала «Фраза», в Киеве кавказцы стреляли по прохожим.

Ранее в Киеве кавказец устроил стрельбу в ресторане, ранив девушку.

Тэги: драка, общество, рынок, нож, ножевые ранения, криминал, Киевская область, Обухов, рецидивист, новости Украины, кавказцы

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