Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В России отреагировали на планы Рады по возвращению Кубани

В России отреагировали на планы Рады по возвращению Кубани

В Росии прокомментировали создание в Верховной Раде межфракционного объединения для разработки политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Как выяснили журналисты «Фразы», с заявлением выступил губернатор «попавшего под прицел» украинских нардепов Краснодарского края.

Как передает РБК, Вениамин Кондратьев посоветовал народным избранникам «спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами... хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться».

По словам губернатора, он пригласил бы украинских депутатов в Кубанский госуниверситет, «где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска».

«Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений», ‒ заявил глава региона.

Кондратьев также отметил, что первые казаки-переселенцы бежали на южные земли Российской империи со всей страны и ее окраин, однако теперь сложно установить, какой они были национальности и с каких конкретно земель переселялись на территорию нынешней Кубани.

«Я не случайно подчеркнул, что именно нынешней Кубани, потому что, когда они переселялись, название местности „Кубань“ не существовало! А земли были просто южной приграничной территорией Российской империи», ‒ резюмировал губернатор.

Как писала «Фраза», в России распускают слухи о том, что Украина готовится захватить Крым, Приднестровье и даже Кубань.

Тэги: Верховная Рада Украины, Украина, общество, Россия, депутаты, мир, политика, губернатор, возвращение, Кубань, Краснодарский край, территория, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.10.19 09:10

Украинский арсенал: средний военный транспортник Ил-76

Автор: «Фраза»

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
16.10.19 09:24

Верховный суд Киевраде не указ

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Большая приватизация по-украински
18.10.19 18:48

Большая приватизация по-украински

Автор: Ярослав Терещенко, «Бизнес»

Выбор редакции
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 18 октября 2019 года

Главные новости за 18 октября 2019 года
18.10.19 19:00
701
Последние новости
18.10.19 21:42

В России отреагировали на планы Рады по возвращению Кубани
18.10.19 21:09

Украинские женщины скорее потратят гривны на маникюр, чем сделают маммографию, - эксперты
18.10.19 21:08

В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»
18.10.19 20:08

На Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми
18.10.19 19:39

Во Львове пьяный водитель загнал своего «коня» в свежий бетон
18.10.19 19:00

Главные новости за 18 октября 2019 года
18.10.19 16:35

Жертвами электронных сигарет в США стали уже десятки людей
Фото и Видео
В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»
В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»
В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»
В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»
На Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми
На Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми
Во Львове пьяный водитель загнал своего «коня» в свежий бетон
Во Львове пьяный водитель загнал своего «коня» в свежий бетон
Известная американская певица эпично рухнула со сцены во время странного танца
Известная американская певица эпично рухнула со сцены во время странного танца
Страшное ДТП в Тернопольской области: погибли две молодые девушки
Страшное ДТП в Тернопольской области: погибли две молодые девушки
В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей
В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей
В Днепре застрелили человека: появилось видео задержания киллера
В Днепре застрелили человека: появилось видео задержания киллера
В Лас-Вегасе молодую модель… закатали в бетон
В Лас-Вегасе молодую модель… закатали в бетон
Популярный украинский курорт атакуют черви, которые едят даже бетон
Популярный украинский курорт атакуют черви, которые едят даже бетон
В США решили закрыть скандальную тюрьму-остров
В США решили закрыть скандальную тюрьму-остров
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.