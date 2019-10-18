В России отреагировали на планы Рады по возвращению Кубани

В Росии прокомментировали создание в Верховной Раде межфракционного объединения для разработки политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Как выяснили журналисты «Фразы», с заявлением выступил губернатор «попавшего под прицел» украинских нардепов Краснодарского края.

Как передает РБК, Вениамин Кондратьев посоветовал народным избранникам «спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами... хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться».

По словам губернатора, он пригласил бы украинских депутатов в Кубанский госуниверситет, «где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска».

«Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений», ‒ заявил глава региона.

Кондратьев также отметил, что первые казаки-переселенцы бежали на южные земли Российской империи со всей страны и ее окраин, однако теперь сложно установить, какой они были национальности и с каких конкретно земель переселялись на территорию нынешней Кубани.

«Я не случайно подчеркнул, что именно нынешней Кубани, потому что, когда они переселялись, название местности „Кубань“ не существовало! А земли были просто южной приграничной территорией Российской империи», ‒ резюмировал губернатор.

Как писала «Фраза», в России распускают слухи о том, что Украина готовится захватить Крым, Приднестровье и даже Кубань.