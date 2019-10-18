Украинские женщины скорее потратят гривны на маникюр, чем сделают маммографию, - эксперты

17 октября в «Укринформе» прошел круглый стол на тему «Рак молочной железы — геноцид украинских женщин». Как выяснили журналисты «Фразы», мероприятие было приурочено к Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы, который будет отмечаться 20 октября.

Как пишут Публичные люди, в обсуждении приняли участие врачи, ученые и общественные деятели, среди которых Стелла Захарова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, Олег Шекера — профессор, академик НАН Украины, заслуженный врач Украины, Елена Борис — профессор, директор клиники репродуктивных технологий, Иван Степурин — директор ООО «Издательство» Саммит-книга", лауреат премии Президента Украины" Украинская книга года «; Елена Стоянова — врач-дерматовенеролог, косметолог; Николай Миненко — хирург-онколог и другие.

Участники круглого стола обсудили проблему распространенности заболеваемости раком молочных желез среди женщин и превентивные меры, которые помогут уменьшить распространенность этого заболевания.

По мнению инициатора мероприятия, пластического хирурга Павла Денищука, негативную статистику в этой сфере можно изменить благодаря большей информированности среди населения и поощрению к ежегодным профилактических осмотров у врачей.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова подчеркнула важность формирования культуры отношения к собственному здоровью. «Если мы будем говорить об этом как можно больше и больше сповищатимемо об этом наше молодое поколение — о культуре здоровья, мы только получим хороший результат в будущем для наших детей, для нашей здоровой нации», — сказала она.

Директор издательства «Саммит-книга», которое является организатором мероприятия, Иван Степурин презентовал во время круглого стола книгу «Женская грудь: страсть и боль», которая содержит рекомендации ведущих специалистов-медиков.

Каждая мама должна быть примером для своего ребенка в смысле профилактики, — уверены врачи, — и воспитывать в них культуру собственного здоровья. Это, к тому же, гораздо экономнее, чем тратить средства на поздних стадиях болезни на приобретение дорогостоящих лекарств. Присутствующие заметили также, что часто женщины выбирают красоту, а не здоровье, и потратят деньги на дорогу прическу или маникюр, чем на то, чтобы сделать маммографию или УЗИ.

По данным Национального института рака, заболевания раком молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди женщин. Ежегодно в Украине регистрируется более 14,5 тыс. новых случаев рака молочной железы, среди них 25% у женщин репродуктивного возраста, ежегодно умирает более 5,5 тыс. женщин, из них более 20% — в репродуктивном возрасте.