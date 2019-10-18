Рада проголосовала за проект Бюджета-2020 в первом чтении

Сегодня, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2020 год в первом чтении. Как выяснили журналисты «Фразы», проект закона поддержали 255 народных избранников.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, ко 2 ноября правительство подготовит проект государственного бюджета ко второму чтению с учетом обновленных показателей макроэкономического прогноза, сообщает «Страна».

По словам заместителя главы комитета по вопросам бюджета Александра Трухин, для финансирования всех поправок, которые внесли народные депутаты в поданный правительством законопроект, потребовалось бы дополнительное финансирование в 1,9 трлн грн.

В целом комитет рекомендовал учесть полностью или частично 772 предложения народных депутатов, отклонив при этом 1404 поправки.

Ранее «Фраза» сообщала, что в новом бюджете не оказалось денег на повышение зарплат учителям.