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В Киеве неизвестные «обчистили» машину народного депутата

В Киеве неизвестные «обчистили» машину народного депутата

Накануне, 17 октября, в Киеве народный депутат Украины Михаил Забродский («Европейская солидарность»), стал жертвой воров. Как выяснили журналисты «Фразы», его автомобиль обокрали.

По информации издания «Корреспондент», инцидент произошел в Дарницком районе столицы утром. Неизвестные разбили окно автомобиля депутата и украли документы и личные вещи.

По данному факту открыто уголовное дело.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 марта 2013 года в Киеве был ограблен автомобиль бывшего народного депутата от «Свободы» Юрия Сиротюка. По его словам, инцидент произошел на улице Курчатова, когда Сиротюк доставал из автомобиля пакеты с продуктами.

22 июля нынешнего года неизвестные злоумышленники совершили кражу из автомобиля народного депутата Украины VIII созыва Натальи Веселовой на дороге в Полтавской области. Инцидент произошел, когда пострадавшая остановилась для замены колеса на трассе.

Тэги: Киев, общество, кража, происшествие, вор, новости Украины

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