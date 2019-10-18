Суд оставил Пашинского под арестом

Сегодня, 18 октября, Апелляционный административный суд Киева вынес решение по дальнейшей судьбе бывшего народного депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея Пашинского. Как выяснили журналисты «Фразы», суд оставил без изменений избранную ранее Печерским райсудом столицы меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

Стоит отметить, что накануне 12 человек вызвались взять Пашинского на поруки. Среди них, в частности, были коллеги Пашинского по «Народному фронту» Александр Турчинов, Андрей Тетерук и Сергей Высоцкий, сообщают «Вести».

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 октября в Печерском районном суде Киева избрали наиболее жесткую меру пресечения для экс-нардепа Сергея Пашинского, обвиняемого в причинении тяжкого телесного повреждения жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу. Суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и постановил арестовать Пашинского на два месяца без права внесения залога.