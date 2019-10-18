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Министр экономики выступил против инициатив Геруса по тарифам для зеленой энергетики

Министр экономики выступил против инициатив Геруса по тарифам для зеленой энергетики

Просмотра зеленых тарифов не будет, для Украины важно не менять правила. Как сообщает FromUA, об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook после встречи с руководством ЕБРР.

«Оксана Маркарова и я встретились с президентом и вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития. Обсудили вопросы экономического развития, поддержки реформ в Украине, лучших чем ожидалось результатов в экономике, а также вопросы зеленых тарифов (важно не менять правила) и ядерного регулирования», — написал Милованов.

Как напоминает издание, парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ, который возглавляет Андрей Герус, предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение их стабильными до 2030 года.

Ранее банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина заявила, что ретроспективный просмотр зеленого тарифа нанесет вред Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также это отвернет иностранных инвесторов.

Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад подчеркнул, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций — это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный пересмотр зеленого тарифа.

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