Ученые бьют тревогу по поводу уровня радиации в Антарктиде

Ученые из Британии считают, что рост радиации в Антарктиде скоро приведет к серьезному плавлению льдов в центральной часть ледового материка. Как сообщает Русский еврей, уже сейчас часть радиации вышла на поверхность и вероятно, в прибрежных района есть и радиоактивная вода.

Исследования говорят о том, что зона выброса радиоактивного радона и радия в районе вулканического разлома подо льдами Антарктиды, имеет огромное количество нагретой почти до кипятка воды. Исследователи станции Амундсен-Скотт обратили внимание на ускорившееся проседание льдов, которого ранее не наблюдалось. Вероятно в летний период это влияние на таяние льдов только усилится. Также возможно образование огромных трещин в ледниковом панцире. Рост радиоактивности наблюдается больше в центральной части континента, где он уже превышает норму в три раза.

Ученые Университета Экс-Марсель во Франции выяснили, что ледяные щиты Антарктиды выделяют радиоактивный хлор, накопленный в результате испытаний ядерного оружия в 1950-х годах. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ранее было подозрение, что под льдами Антактиды находится разрушившийся ядерный реактор, брошенный в 80-х годах прошлого века.

Ранее сообщалось, что подо льдами Антарктиды ученые обнаружили останки дивных существ.