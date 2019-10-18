В Украине возобновятся проверки получателей субсидий

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о верификации субсидий (№ 1231). Как выяснили журналисты «Фразы», за это решение проголосовали 249 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Сама верификация субсидий в Украине была внедрена уже давно, но она была остановлена ​​решением Конституционного суда. Тогда отмечалась неурегулированность вопроса формирования баз данных, которые собирал Минфин для проведения верификации, сообщает «Сегодня».

Сейчас же принятый законопроект как раз регулирует спорные вопросы. Документ, в частности, предусматривает три вида верификации: превентивную (во время подачи документов на получение субсидии), текущую (во время осуществления выплат) и ретроспективную (по окончании выплат).

При этом стоит добавить, что превентивная верификация начнется не сразу, а лишь когда будет запущена информационно-аналитическая платформа. В свою очередь текущая и ретроспективная верификация заработают через несколько месяцев после того, как закон наберет силу.

Ранее «Фраза» сообщала о том, кто больше не будет получать субсидии, а кому наоборот увеличат помощь.