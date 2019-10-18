В Украине возобновятся проверки получателей субсидий

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о верификации субсидий (№ 1231). Как выяснили журналисты «Фразы», за это решение проголосовали 249 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Сама верификация субсидий в Украине была внедрена уже давно, но она была остановлена решением Конституционного суда. Тогда отмечалась неурегулированность вопроса формирования баз данных, которые собирал Минфин для проведения верификации, сообщает «Сегодня».
Сейчас же принятый законопроект как раз регулирует спорные вопросы. Документ, в частности, предусматривает три вида верификации: превентивную (во время подачи документов на получение субсидии), текущую (во время осуществления выплат) и ретроспективную (по окончании выплат).
При этом стоит добавить, что превентивная верификация начнется не сразу, а лишь когда будет запущена информационно-аналитическая платформа. В свою очередь текущая и ретроспективная верификация заработают через несколько месяцев после того, как закон наберет силу.
Ранее «Фраза» сообщала о том, кто больше не будет получать субсидии, а кому наоборот увеличат помощь.