Жертвами электронных сигарет в США стали уже десятки людей

В США от электронных сигарет продолжают умирать люди. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами вейпинга стали уже десятки людей.

Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний страны, от последствий курения электронных сигарет по официальным данным погибли уже 33 человека. Такие цифры приводят на 15 октября.

При этом полторы тысячи людей проходят лечение из-за последствий вейпинга.

О смертях от электронных сигарет сообщают в 24 штатах.

Проблему усугубляет и то, что медики пока не могут определить точную причину массовых смертей. Самым вероятным фатальным фактором называют масло с витамином Е в смесях с марихуаной, которую употребляли погибшие люди.

Вейпы уже запретили в ряде штатов.

Как писала «Фраза», медики рассказали о страшном вреде электронных сигарет.