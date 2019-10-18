В Верховной Раде завелся вор

В Верховной Раде Украины завелся воришка. В частности, как выяснили журналисты «Фразы», из столовой депутатов со стола кто-то унес солонку.

Нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook опубликовал соответствующее объявление, в котором просят вора вернуть столовый прибор на место.

«В наше время солонок не крали. Измельчал депутат, не тот пошел», — подписал Мосийчук фотографию.

Ранее «Фраза» сообщала, что депутатское меню в столовой Верховной рады Украины радовало своим разнообразием. При этом цены в данном заведении для Киева были сравнительно невысокими.

Напомним также, что журналистам рассказали, какие блюда в депутатской столовой пользуются наибольшим спросом.