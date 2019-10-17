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«Интер» будет транслировать бой Гвоздика и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона

«Интер» будет транслировать бой Гвоздика и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона

В субботу, 19 октября, в 04:30 зрители программы «Большой бокс» увидят прямую трансляцию объединительного поединка между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком и чемпионом мира в этой же весовой категории по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым. Как выяснили журналисты «Фразы», поединок именитых полутяжей пройдет на арене Liacouras Center в Филадельфии (США).

Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году. Тогда в первом раунде Гвоздик досрочно проиграл. Теперь у украинца появился шанс взять реванш, но уже на профи-ринге, а также объединить два пояса — WBC и IBF.

«Сейчас сразу несколько наших боксеров-звезд пытаются стать абсолютными чемпионами мира, — прокомментировал событие руководитель редакции спортивных программ телеканала „Интер“ Роман Кадемин. — Этого статуса в первом тяжелом весе уже достиг Александр Усик — теперь он пытается повторить свое достижение в супертяжелом дивизионе. А Ломаченко вплотную подошел к абсолютному чемпионству в легком весе — не хватает одного пояса. Свой путь также начинает Александр Гвоздик и сразу едва ли не с самого сильного оппонента в категории — Артура Бетербиева. Подогревает интерес к бою и тот факт, что в этом поединке все может сложиться совершенно неожиданно и неоднозначно. Сможет ли наша надежда и гордость сломить сопротивление очень и очень опасного соперника?».

Сейчас на счету у Александра Гвоздика 17 побед в 17 поединках, 14 из которых — нокаутом. Крайний бой украинец провел в марте этого года — Гвоздик защитил титул, выиграв техническим нокаутом в пятом раунде у француза Дуду Нгумбу. Не очень отстает в результатах и Бетербиев, который провел 14 поединков и все выиграл нокаутом. Крайним соперником россиянина стол уроженец Боснии и Герцеговины Радивое Калайджич. Но удастся ли Бетербиеву победить и Александра Гвоздика?

А накануне боя, в пятницу, 18 октября, в 22:00 в эфире «Интера» — спецпроект «Александр Гвоздик. Победы в ринге и в жизни». В эксклюзивном интервью ведущему «Большого бокса» Роману Кадемину Гвоздик официально объявил, что идет за титулом абсолютного чемпиона мира и честно рассказал, имеет ли на него воздействие тот факт, что Бетербиев уже побеждал его десять лет назад.

Тэги: бокс, спорт, Александр Гвоздик

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