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Медики нашли необычную связь между употреблением алкоголя и аритмией

Медики нашли необычную связь между употреблением алкоголя и аритмией

Корейские ученые нашли необычную связь между употреблением алкоголя и нарушенем сердечного ритма. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования были проведены на базе Медицинского колледжа университета Коре в Сеуле.

Как передает ФАН, ранее проявление мерцательной аритмии напрямую связывали с количеством алкоголя, которое употреблял человек.

Новое же исследование показало необычную связь: риску наиболее подвержены люди, которые пьют небольшие порции, но часто.

Для этого корейским ученым пришлось изучать данные 9,7 миллиона человек, которые в течение восьми лет наблюдались у кардиолога.

«Раньше рекомендации по потреблению алкоголя были направлены на уменьшение абсолютного количества, а не частоты», ‒ заявил один из авторов исследования доктор Чен Ир Чой.

Доктор настоятельно посоветовал людям защититься от мерцательной аритмии сокращением числа случаев употребления спиртного.

Он пояснил, что в самой высокой группе риска находятся те, кто пьет понемногу, но ежедневно. У этих людей в 1,41 раза чаще диагностировали мерцательную аритмию по сравнению с теми, кто пил два раза в неделю. У людей, которые пьют исключительно по праздникам, серьезного риска развития нарушений сердечного ритма не было обнаружено.

Как писала «Фраза», медики назвали день недели и время суток, когда возрастает вероятность инфаркта.

Ранее медики доказали, что от физических нагрузок устает мозг.

Тэги: ученые, алкоголь, медицина, здоровье, мир, наука, медики, аритмия, Корея, сердечно-сосудистые заболевания

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