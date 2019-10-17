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Стало известно, когда шведский суд вынесет окончательное решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом»

Стало известно, когда шведский суд вынесет окончательное решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом»

В пресс-службе апелляционного суда округа Свеа (Швеция) рассказали, когда будет вынесен вердикт по апелляции ПАО «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража по спору с НАК «Нафтогаз Украины» о поставках газа в Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», судьбоносное решение будет озвучено уже в следующем месяце.

Как передает ТАСС, слушания по делу уже закончились и теперь судьи приступят к исследованию материалов дела и подготовке текста решения.

«Решение будет вынесено 27 ноября», ‒ заявили в суде.

Как известно, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал удовлетворил требование «Нафтогаз Украины» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита в размере 4,6 миллиарда долларов, окончательная же сумма между компаниями с учетом взаимозачета составляет 2,6 миллиарда долларов.

Как писала «Фраза», за победу над «Газпромом» 41 сотрудник «Нафтогаза» получит премии более чем на 37 миллионов долларов.

Позднее «Нафтогаз» начал взыскание денег с «Газпрома», заморозив акции компаний «Северного потока», а летом 2018 года голландский суд арестовал активы «Газпрома».

Тэги: Нафтогаз Украины, суд, Украина, общество, Россия, мир, Газпром, апелляция, Швеция, газовые соглашения, спор, новости Украины

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