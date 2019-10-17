Гладковский прокомментировал задержание

НАБУ задержало в аэропорту президента корпорации «Богдан», экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского не по делу о хищениях в оборонке. Об этом «Стране» заявил сын бывшего замглавы СНБО Игорь Гладковский.

Как он утверждает, речь идет о картине «Лицо войны», которую приобрел Гладковский-старший. Это портрет Владимира Путина, выполненный из гильз.

В декларации бывшего чиновника он отсутствует.

По словам Игоря Гладковского, эту картину его отец купил для демонстрации американским партнерам в качестве доказательства агрессии России.

Также по словам Игоря Гладковского, его отца задержали по пути из ресторана, где тот обедал в ожидании самолета.

«Он летел в Брюссель на выставку автобусов. Рейс отложили, и отец поехал в ресторан. На пути в терминал его и задержали наши доблестные набушники», — сказал сын экс-чиновника.

«Лицо войны» — творение художницы Дарьи Марченко и ее партнера Даниэля Грина.

«Страна» подробно описывала эту историю еще летом.

«Олег Гладковский задержан по делу закупки для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ, которые перебрендировались и проходили „отверточную сборку“ в автомобили Богдан. Данная техника поставлялась для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и Порошенко», — в свою очередь написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Позже Игорь Гладковский подтверил «Стране», что дело о поставках машин могут «пристегнуть» к «Лицу войны».

«Кроме декларации может быть они еще добавили историю по поводу санитарных машин. Они пытаются вменять влияние (на закупки Минобороны — Ред.). Что он, не принимая участие в менеджменте корпорации, влиял как-то на принятие решений, будучи акционером. Однако таких фактов нет в природе», — заявил «Стране» сын экс-чиновника.

Он также рассказал, что чиновник весной 2018 года после скандала с закупкой этих машин подал заявление об отставке, «чтобы отмежеваться от этой истории», но его не приняли.