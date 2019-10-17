РПЦ не будет молиться за Предстоятеля Элладской Церкви, если он начнет поминать главу ПЦУ

Русская Православная Церковь прекратит поминовение Предстоятеля Элладской Православной Церкви, если он начнет поминать главу Православной Церкви Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказано в заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви.

Заявление опубликовано на patriarchia.ru.

«Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если Предстоятель Элладской Церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских [...] группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им (ПЦУ — ред.)», — сказано в заявлении.

Ранее «Фраза» сообщала, что Синод РПЦ заявил, что признание Элладской Церковью ПЦУ основано на ложных аргументах.