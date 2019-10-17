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РПЦ прекращает молитвенное и евхаристическое общение с представителями Элладской Церкви, которые признали ПЦУ – Синод

РПЦ прекращает молитвенное и евхаристическое общение с представителями Элладской Церкви, которые признали ПЦУ – Синод

Русская Православная Церковь прекращает молитвенное и евхаристическое общение с представителями Элладской Православной Церкви, которые признали Православную Церковь Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение было принято сегодня на Синоде РПЦ.

Заявление опубликовано на сайте patriarchia.ru.

«Священные каноны Церкви осуждают тех, кто вступает в молитвенное общение и сослужение с изверженными из сана и отлученными от общения (Апост. 10, 11, 12; I Всел. 5; Антиох. 2 и др.). В связи с этим прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических [...] сообществ», — сказано в заявлении.

Вместе с тем сообщается, что Русская Православная Церковь сохранит молитвенную связь со всеми епископами и священнослужителями Элладской Православной Церкви, которые не признают Православную Церковь Украины.

«Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской Православной Церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь — чрез всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания (ПЦУ — ред), кто не запятнает себя сослужением с [...] лже-иерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за истину Христову. Да укрепит их Господь в исповедническом подвиге, молитвами святителей Марка Эфесского и Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника и всех тех греческих святых, которых почитали и чтут у нас, на Святой Руси», — отмечается в заявлении Синода РПЦ.

Участники Синода заявили о том, что не благословляют " совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Соответствующая информация будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей Церкви«.

Ранее «Фраза» сообщала, что Синод РПЦ заявил, что признание Элладской Церковью ПЦУ основано на ложных аргументах.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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