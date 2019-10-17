Синод РПЦ заявил, что признание Элладской Церковью ПЦУ основано на ложных аргументах

Признание Православной Церкви Украины Предстоятелем Элладской Православной Церкви Блаженнейшим Архиепископом Иеронимом основывается на ряде ошибочных и ложных аргументов, ранее опровергнутых иерархами, учеными и богословами Русской и Элладской Церкви. Как выяснили журналисты «Фраза», об этом говорится в Заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви, который состоялся сегодня, 17 октября.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Печально, что необходимость спешного и одностороннего признания неканонического [...] сообщества Блаженнейший Архиепископ Иероним основывает на ряде ошибочных и ложных аргументов, неоднократно опровергнутых не только иерархами, учеными и богословами Русской Православной Церкви, но также многими видными архипастырями, пастырями и богословами Элладской Православной Церкви. Не соответствует действительности утверждение Блаженнейшего Архиепископа Иеронима о том, что „Православная Церковь Украины... всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Матери Церкви — Вселенского Патриархата“», — говорится в заявлении.

На Синоде РПЦ отметили, что позицию Предстоятеля Элладской Церкви разделяют не все архиереи.

«Перечисленные в докладе Блаженнейшего Архиепископа Иеронима и ранее неоднократно опровергнутые аргументы в точности следуют позиции Константинопольского Патриархата. Однако возникают сомнения, разделяет ли их полнота Элладской Православной Церкви. Об отсутствии единомыслия между иерархами Элладской Церкви по данному вопросу и о том, что голоса не согласных с признанием (ПЦУ — ред.) были проигнорированы, свидетельствует митрополит Кифирский Серафим: «Сначала говорили убеленные сединами и весьма почтенные митрополиты Каристийский Серафим и Илийский Герман, которые с большой мудростью и разумением рассуждали об этой животрепещущей проблеме, признав, что да, Вселенский Патриарх имеет каноническое право предоставлять автокефалию на определенных условиях, но текущая ситуация весьма критическая, и потому требуется необычайная осмотрительность и глубокое изучение и исследование всей этой сложной проблемы без всякой спешки. В том же самом ключе были выдержаны выступления Преосвященных митрополитов Кесарианийского Даниила, Месогейского Николая, Пирейского Серафима... и мое. Преосвященные митрополиты Дриинопольский Андрей и Этолийский Косма не брали слово, но присоединились к прежде выступавшим Преосвященным архиереям. Отсутствовавшие, но письменно изложившие свою позицию Преосвященные митрополиты Новосмирнский Симеон и Керкирский Нектарий с той же самой чувствительностью и с той же точки зрения подошли к этому серьезному „украинскому вопросу“», — говорится в Заявлении.

Участники Синода РПЦ обратили внимание, что комиссии Элладской Церкви упустили важные исторические факты.

«Все эти факты были проигнорированы двумя комиссиями Элладской Православной Церкви, которым было поручено изучение украинского церковного вопроса. В своих выводах данные комиссии, по словам митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима, „упускают из виду более чем трехсотлетнюю живую традицию зависимости митрополии Киевской и всея Украины от Московского Патриархата. И эти реалии были отражены во всех календарях Элладской Церкви вплоть до нынешнего года. Возможно, они упускают из виду и тот факт, что нынешний Вселенский Патриарх Варфоломей своими патриаршими письмами 1992 и 1997 годов признавал каноническую юрисдикцию Московского Патриархата над Киевской митрополией и уважал канонические прещения, наложенные на ныне очищенных и восстановленных изверженных из сана и раскольнических клириков“», — цитируют в заявлении митрополита Серафима.

Также участники Священного Синода отметили, что «не соответствует действительности утверждение Блаженнейшего Архиепископа Иеронима, будто „из-за отсутствия Московского Патриархата“ на Критском Соборе 2016 года „не представилась возможность обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии“. В действительности тема автокефалии была исключена из повестки Собора много ранее, по настоянию Патриарха Варфоломея. Теперь становится очевидной причина этого. Ведь н а заседаниях Межправославной подготовительной комиссии в 1993 и 2009 годах представителями всех Поместных Православных Церквей был согласован порядок предоставления автокефалии», — отметили на Синоде.

В Заявлении сказано, что согласно вышеупомянутому документу, для предоставления автокефалии необходимо: «согласие Поместного Собора кириархальной Церкви-Матери на то, чтобы ее часть получила автокефалию; выявление Вселенским Патриархом консенсуса всех Поместных Православных Церквей, выражаемого единогласием их Соборов; на основе согласия Церкви-Матери и всеправославного консенсуса официальное провозглашение автокефалии посредством издания Томоса, который „подписывается Вселенским Патриархом и свидетельствуется подписями в нем Блаженнейших Предстоятелей Святейших автокефальных Церквей, приглашенных для этого Вселенским Патриархом“. Относительно последнего пункта не до конца был согласован лишь порядок подписания Томоса, но это обстоятельство не отменяет достигнутых договоренностей по остальным пунктам».

Ранее «Фраза» сообщала, что РПЦ не будет прерывать молитвенную связь с представителями Элладской Церкви, которые не признали ПЦУ.