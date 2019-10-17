Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Синод РПЦ заявил, что признание Элладской Церковью ПЦУ основано на ложных аргументах

Синод РПЦ заявил, что признание Элладской Церковью ПЦУ основано на ложных аргументах

Признание Православной Церкви Украины Предстоятелем Элладской Православной Церкви Блаженнейшим Архиепископом Иеронимом основывается на ряде ошибочных и ложных аргументов, ранее опровергнутых иерархами, учеными и богословами Русской и Элладской Церкви. Как выяснили журналисты «Фраза», об этом говорится в Заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви, который состоялся сегодня, 17 октября.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Печально, что необходимость спешного и одностороннего признания неканонического [...] сообщества Блаженнейший Архиепископ Иероним основывает на ряде ошибочных и ложных аргументов, неоднократно опровергнутых не только иерархами, учеными и богословами Русской Православной Церкви, но также многими видными архипастырями, пастырями и богословами Элладской Православной Церкви. Не соответствует действительности утверждение Блаженнейшего Архиепископа Иеронима о том, что „Православная Церковь Украины... всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Матери Церкви — Вселенского Патриархата“», — говорится в заявлении.

На Синоде РПЦ отметили, что позицию Предстоятеля Элладской Церкви разделяют не все архиереи.

«Перечисленные в докладе Блаженнейшего Архиепископа Иеронима и ранее неоднократно опровергнутые аргументы в точности следуют позиции Константинопольского Патриархата. Однако возникают сомнения, разделяет ли их полнота Элладской Православной Церкви. Об отсутствии единомыслия между иерархами Элладской Церкви по данному вопросу и о том, что голоса не согласных с признанием (ПЦУ — ред.) были проигнорированы, свидетельствует митрополит Кифирский Серафим: «Сначала говорили убеленные сединами и весьма почтенные митрополиты Каристийский Серафим и Илийский Герман, которые с большой мудростью и разумением рассуждали об этой животрепещущей проблеме, признав, что да, Вселенский Патриарх имеет каноническое право предоставлять автокефалию на определенных условиях, но текущая ситуация весьма критическая, и потому требуется необычайная осмотрительность и глубокое изучение и исследование всей этой сложной проблемы без всякой спешки. В том же самом ключе были выдержаны выступления Преосвященных митрополитов Кесарианийского Даниила, Месогейского Николая, Пирейского Серафима... и мое. Преосвященные митрополиты Дриинопольский Андрей и Этолийский Косма не брали слово, но присоединились к прежде выступавшим Преосвященным архиереям. Отсутствовавшие, но письменно изложившие свою позицию Преосвященные митрополиты Новосмирнский Симеон и Керкирский Нектарий с той же самой чувствительностью и с той же точки зрения подошли к этому серьезному „украинскому вопросу“», — говорится в Заявлении.

Участники Синода РПЦ обратили внимание, что комиссии Элладской Церкви упустили важные исторические факты.

«Все эти факты были проигнорированы двумя комиссиями Элладской Православной Церкви, которым было поручено изучение украинского церковного вопроса. В своих выводах данные комиссии, по словам митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима, „упускают из виду более чем трехсотлетнюю живую традицию зависимости митрополии Киевской и всея Украины от Московского Патриархата. И эти реалии были отражены во всех календарях Элладской Церкви вплоть до нынешнего года. Возможно, они упускают из виду и тот факт, что нынешний Вселенский Патриарх Варфоломей своими патриаршими письмами 1992 и 1997 годов признавал каноническую юрисдикцию Московского Патриархата над Киевской митрополией и уважал канонические прещения, наложенные на ныне очищенных и восстановленных изверженных из сана и раскольнических клириков“», — цитируют в заявлении митрополита Серафима.

Также участники Священного Синода отметили, что «не соответствует действительности утверждение Блаженнейшего Архиепископа Иеронима, будто „из-за отсутствия Московского Патриархата“ на Критском Соборе 2016 года „не представилась возможность обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии“. В действительности тема автокефалии была исключена из повестки Собора много ранее, по настоянию Патриарха Варфоломея. Теперь становится очевидной причина этого. Ведь н а заседаниях Межправославной подготовительной комиссии в 1993 и 2009 годах представителями всех Поместных Православных Церквей был согласован порядок предоставления автокефалии», — отметили на Синоде.

В Заявлении сказано, что согласно вышеупомянутому документу, для предоставления автокефалии необходимо: «согласие Поместного Собора кириархальной Церкви-Матери на то, чтобы ее часть получила автокефалию; выявление Вселенским Патриархом консенсуса всех Поместных Православных Церквей, выражаемого единогласием их Соборов; на основе согласия Церкви-Матери и всеправославного консенсуса официальное провозглашение автокефалии посредством издания Томоса, который „подписывается Вселенским Патриархом и свидетельствуется подписями в нем Блаженнейших Предстоятелей Святейших автокефальных Церквей, приглашенных для этого Вселенским Патриархом“. Относительно последнего пункта не до конца был согласован лишь порядок подписания Томоса, но это обстоятельство не отменяет достигнутых договоренностей по остальным пунктам».

Ранее «Фраза» сообщала, что РПЦ не будет прерывать молитвенную связь с представителями Элладской Церкви, которые не признали ПЦУ.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

Комментарии

Статьи

17.10.19 09:00

Скоропостижная распродажа родины сорвалась. Но ритуальные танцы вокруг рынка земли не прекращаются

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
16.10.19 09:24

Верховный суд Киевраде не указ

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

С розетками и кондиционерами: «Укрзализныця» модернизирует плацкартные вагоны
17.10.19 13:46

С розетками и кондиционерами: «Укрзализныця» модернизирует плацкартные вагоны

Автор: Виталий Андроник, «Сегодня»

Выбор редакции
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 17 октября 2019 года

Главные новости за 17 октября 2019 года
17.10.19 18:59
235
Последние новости
17.10.19 19:53

Стало известно, когда шведский суд вынесет окончательное решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом»
17.10.19 19:29

Гладковский прокомментировал задержание
17.10.19 19:24

На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами
17.10.19 18:59

Главные новости за 17 октября 2019 года
17.10.19 17:49

РПЦ не будет молиться за Предстоятеля Элладской Церкви, если он начнет поминать главу ПЦУ
17.10.19 17:35

РПЦ прекращает молитвенное и евхаристическое общение с представителями Элладской Церкви, которые признали ПЦУ – Синод
17.10.19 17:23

РПЦ: Патриарх Варфоломей блокирует любые переговорные инициативы по «украинскому вопросу»
Фото и Видео
На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами
На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами
На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами
На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами
В аннексированном Россией Крыму ученые обнаружили нечто доселе неведомое
В аннексированном Россией Крыму ученые обнаружили нечто доселе неведомое
В Киеве пьяные бойцы ВСУ устроили дебош со стрельбой на детской площадке
В Киеве пьяные бойцы ВСУ устроили дебош со стрельбой на детской площадке
Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу
Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу
На Винниччине священники УПЦ освятили памятник погибшим летчикам
На Винниччине священники УПЦ освятили памятник погибшим летчикам
В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину
В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину
В Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео
В Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео
В Житомире автомобиль вылетел на остановку с людьми: появилось видео инцидента
В Житомире автомобиль вылетел на остановку с людьми: появилось видео инцидента
Фильм по повести украинского писателя включили в топ-100 ужастиков всех времен и народов
Фильм по повести украинского писателя включили в топ-100 ужастиков всех времен и народов
После четырех дней комы умер боксер, выступивший в андеркарде первого боя Усика в супертяжах
После четырех дней комы умер боксер, выступивший в андеркарде первого боя Усика в супертяжах
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.