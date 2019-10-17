Главные новости за 17 октября 2019 года

В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину. Сегодня, 17 октября, на Бориспольской трассе в грузинском ресторане «Кидев» у села Чубинское сотрудниками НАБУ был задержан фигурант дела о хищениях в «Укроборонпроме» Олег Гладковский, ранее носивший фамилию Свинарчук. Он пытался покинуть Украины, однако ему не позволили этого сделать. В самом бюро эту информацию подтвердили.

В ООН призвали закрыть сайт «Миротворец». В ООН призвали закрыть скандальный сайт «Миротворец». Об этом заявил заместитель председателя мониторинговой миссии в нашей стране Бенджамин Моро. Он призвал Верховную Раду «инициировать его закрытие».

В Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео. В Сумах две студентки ради развлечения безжалостно убили нескольких котят. Девушки утопили их в колодце и сняли свои жестокие действия на видео. Соответствующие кадры вызвали бурю негодования среди пользователей соцсетей. Девушками заинтересовались стражи порядка, и уже установили личности живодеров. Ими оказались две первокурсницы Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна.

Депутаты решили вознаграждать стукачей. Сегодня, 17 октября, на пленарном заседании в Верховной Раде был рассмотрен законопроект о доносах на коррупционеров. Обличителей коррупции, было разрешено вознаграждать. За принятие законопроекта № 1010 в целом проголосовали 252 депутата.

Украинцев, чьи дети прогуливают школу, решили больно бить по карману. В Украине хотят штрафовать родителей школьников, которые систематически прогуливают уроки. Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров № 684. В частности, предполагается, что если школьник, который не достиг совершеннолетия, отсутствует на учебных занятиях в течении 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те, по необходимости — уведомить полицию.

В аннексированном Россией Крыму ученые обнаружили нечто доселе неведомое. В аннексированном Россией Крыму обнаружили новый биологический вид насекомых. Его открыли ученые из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Как отмечается, открытый вид «относится к классу насекомых, отряду чешуекрылых, семейству стеклянниц». Его уже назвали Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) в честь профессора Константина Ефетова.

После четырех дней комы умер боксер, выступивший в андеркарде первого боя Усика в супертяжах. В США скончался американский боксер Патрик Дэй, который четыре дня находился в коме. Причиной смерти стали травмы, полученные в бою. Спортсмен провел свой поединок 13 октября в андеркарде вечера бокса, главным событием которого была встреча Александра Усика и Чазза Уизерспуна.

Ученые выяснили, кому нельзя пить кофе. Ученые из Национального института здравоохранения США заявили о вреде кофе для беременных. По их словам, употребление напитка может привести к выкидышу. Как говорится в работе, в эксперименте приняли участие более 1,2 тысячи женщин, желавших родитель ребенка. Их обследовали, а также узнали, как часто они пьют кофе.