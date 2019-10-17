РПЦ не будет прерывать молитвенную связь с представителями Элладской Церкви, которые не признали ПЦУ

Русская Православная Церковь сохранит молитвенную связь со всеми епископами и священнослужителями Элладской Православной Церкви, которые не признают Православную Церковь Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на брифинге по итогам Синода РПЦ.

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской Православной Церкви и будем сохранять с ними живую молитвенную каноническую и евхаристическую связь через всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с [...] лжеиерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за веру Христову», — сказал Владимир Легойда.

Как сообщалось, в Русской Православной Церкви сегодня собрали срочный Священный Синод по «украинскому вопросу». Внеочередное заседание возглавил Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ собрали срочный Синод по «украинскому вопросу».