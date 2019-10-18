Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые объяснили, почему женщинам все же следует рожать детей

Ученые объяснили, почему женщинам все же следует рожать детей

Ученые вновь доказали, что рожать детей – полезно для здоровья женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Великобритании, Норвегии и Нидерландов.

Как пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences, в результате своей работы им удалось доказать, что рождение детей «омолаживает мозг».

Поясняется, что «во время беременности, а также в первые недели после родов, в женском организме происходят сильные изменения, которые касаются и головного мозга, пластичность которого растет, при этом идет перестройка нейронных связей, включение мощных механизмов адаптации, которые обеспечивают здоровье матери и ребенка».

Выяснилось, что у беременных женщин мозг уменьшается, но после родов возвращается к привычным размерам за полгода.

Исследователи также говорят, что такое «омоложение» продолжается и после рождения ребенка, а мозг оказывается «под защитой» до конца жизни.

Всего в ходе работы были изучены медицинские карты 12 тысяч британских женщин возрастом 54-55 лет, три четверти из которых рожали детей. Их мозг во время исследований, говорят ученые, «выглядел моложе» на два-три года.

Исследователи утверждают: «Чем чаще рожала женщина, тем больше был разрыв между реальным и биологическим возрастом ее мозга».

Подобное ученые объясняют эндокринными сдвигами: по их словам, «гормоны эстрадиол, прогестерон, пролактин, окситоцин и кортизол влияют на мозговую деятельность, а их колебания могут иметь долгосрочные последствия для здоровья мозга, также на микрохимические реакции действуют фетальные (эмбриональные) клетки, остающиеся в организме и после родов».

Как писала «Фраза», ученые из Национального института здравоохранения США заявили о вреде кофе для беременных.

Тэги: ученые, здоровье, мир, мозг, дети, женщины, роженица

Комментарии

Статьи

18.10.19 09:10

Украинский арсенал: средний военный транспортник Ил-76

Автор: «Фраза»

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
16.10.19 09:24

Верховный суд Киевраде не указ

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

С розетками и кондиционерами: «Укрзализныця» модернизирует плацкартные вагоны
17.10.19 13:46

С розетками и кондиционерами: «Укрзализныця» модернизирует плацкартные вагоны

Автор: Виталий Андроник, «Сегодня»

Выбор редакции
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 17 октября 2019 года

Главные новости за 17 октября 2019 года
17.10.19 18:59
1224
Последние новости
18.10.19 10:01

Уже скоро украинцы смогут увидеть звездопад Ориониды
18.10.19 09:20

Ночью на окраине Киева произошло жесткое ДТП
18.10.19 08:28

Ученые объяснили, почему женщинам все же следует рожать детей
18.10.19 07:43

Бабье лето в Украине продолжится и на следующей неделе
18.10.19 00:01

В суровом Питере два мужика… изнасиловали иностранного студента
17.10.19 23:09

«Интер» будет транслировать бой Гвоздика и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона
17.10.19 20:51

В Киеве вместе с внедорожником похитили весьма привлекательную женщину
Фото и Видео
Уже скоро украинцы смогут увидеть звездопад Ориониды
Уже скоро украинцы смогут увидеть звездопад Ориониды
Уже скоро украинцы смогут увидеть звездопад Ориониды
Уже скоро украинцы смогут увидеть звездопад Ориониды
Ночью на окраине Киева произошло жесткое ДТП
Ночью на окраине Киева произошло жесткое ДТП
В Киеве вместе с внедорожником похитили весьма привлекательную женщину
В Киеве вместе с внедорожником похитили весьма привлекательную женщину
На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами
На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами
В аннексированном Россией Крыму ученые обнаружили нечто доселе неведомое
В аннексированном Россией Крыму ученые обнаружили нечто доселе неведомое
В Киеве пьяные бойцы ВСУ устроили дебош со стрельбой на детской площадке
В Киеве пьяные бойцы ВСУ устроили дебош со стрельбой на детской площадке
Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу
Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу
На Винниччине священники УПЦ освятили памятник погибшим летчикам
На Винниччине священники УПЦ освятили памятник погибшим летчикам
В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину
В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину
В Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео
В Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.