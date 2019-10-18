В суровом Питере два мужика… изнасиловали иностранного студента

Жуткий случай произошел в российском Санкт-Петербурге. Как выяснили журналисты «Фразы», тут двое мужчин изнасиловали болгарского студента.

Как передают местные СМИ, в полицию обратился сам потерпевший, приехавший учиться в Питер из Болгарии.

Он поведал, что возле станции метро «Проспект Большевиков» (это окраина города) на него напали двое мужчин, которые затащили его в заброшенное здание, где изнасиловали.

Сейчас продолжается следствие.

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