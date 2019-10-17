Депутаты решили вознаграждать стукачей

Сегодня, 17 октября, на пленарном заседании в Верховной Раде был рассмотрен законопроект о доносах на коррупционеров. Как выяснили журналисты «Фразы» обличителей коррупции, было разрешено вознаграждать.

За принятие законопроекта №1010 в целом проголосовали 252 депутата, сообщают «Украинские новости».

Документ, в частности, уполномочивает Нацагентство по предотвращению коррупции получать сообщения от обличителей (лица, которые сообщили о коррупционном правонарушении) через телефонные линии, официальные веб-сайты и сообщения в СМИ, сотрудничать с ними, обеспечивать их защиту, привлекать к ответственности нарушителей их прав.

При этом обличитель коррупции будет находиться под государственной защитой, ему обеспечивается анонимность. Такому лицу можно будет выплачивать денежное вознаграждение в рамках 10% от предмета преступления, если убыток государству составит 5 000 прожиточных минимумов и более (от 9,68 млн гривен).

В то же время вознаграждение не может превышать 3 тыс. минимальных зарплат (12,5 млн гривен).

Обличитель не понесет ответственности за сообщение и не должен будет его опровергать, однако в случае сообщения заведомо ложной информации он должен будет ее опровергнуть.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине сентября Верховная Рада поддержала законопроект Зеленского о выплатах за доносительство. Но платить будут далеко не всем «стукачам».