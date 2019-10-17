Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Элладская и Русская Церкви ведут неофициальные переговоры по урегулированию кризиса в Православии

Элладская и Русская Церкви ведут неофициальные переговоры по урегулированию кризиса в Православии

Элладская Православная Церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса ПЦУ и в связи с решением Архиерейского Собора Греческой Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», неофициальные переговоры ведутся в связи с предстоящим заседанием Синода РПЦ, на котором будут обсуждаться отношения с Греческой Церковью.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в церковных кругах Греции.

«Избежать ухудшения ситуации можно, если РПЦ выступит с предложением к архиепископу Афинскому Иерониму взять на себя роль посредника, чтобы усадить за один стол всех предстоятелей Православных Церквей, вместе с Патриархом Константинопольским, и созвать всеправославный Собор для решения проблемы, вызванной „украинским вопросом“. То есть, для прекращения раскола между Константинополем и Москвой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, если будет такое официальное предложение, архиепископ Иероним должен будет принять его и стать посредником для урегулирования кризиса, это позволит избежать разделения в Греческой Церкви.

Сейчас обсуждается такой вариант, сказал собеседник агентства.

«Греческую Церковь принимает и Константинопольский Патриарх, и Русская Православная Церковь.

Русская Православная Церковь приняла во внимание мнение всех митрополитов, которые были опубликованы после собора», — сказал источник.

Он вновь заявил, что нельзя считать принятым решение Архиерейского Собора о признании автокефалии ПЦУ, несмотря на очередное заявление Синода Элладской Церкви.

«Это неправда. Они не ответили на главный вопрос, что не было голосования», — сказал он.

Ранее «Фраза» сообщала, что греческие СМИ пишут о хаосе в Элладской Церкви из-за признания ПЦУ.

Тэги: общество, православие, церковь, новости православия

Комментарии

Статьи

17.10.19 09:00

Скоропостижная распродажа родины сорвалась. Но ритуальные танцы вокруг рынка земли не прекращаются

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
16.10.19 09:24

Верховный суд Киевраде не указ

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

С розетками и кондиционерами: «Укрзализныця» модернизирует плацкартные вагоны
17.10.19 13:46

С розетками и кондиционерами: «Укрзализныця» модернизирует плацкартные вагоны

Автор: Виталий Андроник, «Сегодня»

Выбор редакции
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину

В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину
17.10.19 15:08
300
Последние новости
17.10.19 15:57

Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу
17.10.19 15:45

На Винниччине священники УПЦ освятили памятник погибшим летчикам
17.10.19 15:08

В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину
17.10.19 14:40

В Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео
17.10.19 14:04

В Житомире автомобиль вылетел на остановку с людьми: появилось видео инцидента
17.10.19 13:32

Депутаты решили вознаграждать стукачей
17.10.19 13:05

Фильм по повести украинского писателя включили в топ-100 ужастиков всех времен и народов
Фото и Видео
Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу
Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу
Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу
Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу
На Винниччине священники УПЦ освятили памятник погибшим летчикам
На Винниччине священники УПЦ освятили памятник погибшим летчикам
В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину
В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину
В Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео
В Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео
В Житомире автомобиль вылетел на остановку с людьми: появилось видео инцидента
В Житомире автомобиль вылетел на остановку с людьми: появилось видео инцидента
Фильм по повести украинского писателя включили в топ-100 ужастиков всех времен и народов
Фильм по повести украинского писателя включили в топ-100 ужастиков всех времен и народов
После четырех дней комы умер боксер, выступивший в андеркарде первого боя Усика в супертяжах
После четырех дней комы умер боксер, выступивший в андеркарде первого боя Усика в супертяжах
Сын легендарного «Тарзана» зарезал собственную мать, после чего его застрелила полиция
Сын легендарного «Тарзана» зарезал собственную мать, после чего его застрелила полиция
В Черновцах после посещения гинеколога умерла женщина
В Черновцах после посещения гинеколога умерла женщина
Страшное ДТП в Одесской области: заживо сгорели два человека
Страшное ДТП в Одесской области: заживо сгорели два человека
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.