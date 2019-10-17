В ООН призвали закрыть сайт «Миротворец»

В ООН призвали закрыть скандальный сайт «Миротворец». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил заместитель председателя мониторинговой миссии в нашей стране Бенджамин Моро.

Как передают «Українські новини», он призвал Верховную Раду «инициировать его закрытие».

Представитель ООН заявил: «Сайт содержит личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы».

По его словам, «те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц».

Также он отметил: «Человека, который предстал перед судом касательно конфликта на Донбассе и чьи данные были опубликованы на «Миротворце», убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе».

Бенджамин Моро добавил: «К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность».

Как писала «Фраза», «Миротворец» обвинил Винника в «деяниях против безопасности человечества».