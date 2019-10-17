Samsung и Киевская неделя критики объявили конкурс видеорецензий

Совершенное кино требует совершенных рецензий. Как выяснили журналисты «Фразы», Киевская неделя критики и компания Samsung объявляют конкурс видеорецензий.

Заполняйте ЗАЯВКУ и ждите отбор: 7 финалистов получат возможность посмотреть один из фильмов международной программы, создать с помощью официального смартфона фестиваля Samsung Galaxy Note 10+ видеорецензию и выиграть этот мощный смартфон. Победителя определит жюри — кураторы Киевской недели критики.

«Киевская неделя критики» — кинофестиваль, созданный для знакомства украинских зрителей с лучшими арт-хитами, отобранными украинскими кинокритиками. В международную программу вошли самые ожидаемые фильмы года — фестивальные хиты из программ Канн и Венеции.

О Samsung Electronics. Samsung Electronics Co., Ltd. воплощает в жизнь передовые идеи и внедряет передовые технологии, вдохновляя людей и формируя будущее потребительского рынка в мире смартфонов, телевизоров, устройств, которые носят с собой, планшетов, бытовых приборов, медицинских устройств, сетевых систем, решений памяти, полупроводников, литейного производства и светодиодных решений. Для получения более подробной информации посетите официальный cайт компании.

3-й фестиваль «Киевская неделя критики» пройдет в кинотеатре «Жовтень» с 24 по 30 октября 2019. Организатор фестиваля — компания «Артхаус Трафик», при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.