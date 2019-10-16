В джунглях Камбоджи нашли огромный древний город

Во время раскопок в джунглях Камбоджи археологи «наткнулись» на огромный город IX века. Как выяснили журналисты «Фразы», поселение площадью 50 кв. км. в свое время входило в состав Кхмерской империи.

Как передает Antiquity, город Махендрапарвата располагался на плато Пном Кулен к северо-востоку от Ангкора ‒ одной из первых столиц Кхмерской империи.

Сообщается, что изначально археологические свидетельства ограничивались только несколькими разбросанными руинами святынь. Сейчас же археологи провели лазерное сканирование и детальное обследование территории, что помогло определить местонахождение обширной городской сети.

Оказалось, что среди деревьев «прячутся» тысячи объектов, которые прежде оставались неизвестными.

Как известно, Кхмерская империя в IX–XIII веках занимала территории Камбоджи, Таиланда, Лаоса и Вьетнама. Первые руины древней Махендрапарваты нашли во время экспедиции 2013 года.

Как писала «Фраза», во время реставрационных работ греческие археологи наткнулись на уникальную гробницу.

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