Зеленский наконец-то прокомментировал процесс импичмента Трампа

В среду, 16 октября, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями «Зе» поделился во время встречи с украинской диаспорой в столице Латвии Риге.

Как передает AFP, глава государства намерен остаться в стороне от американских «разборок» между демократами и республиканцами и не будет втягивать в скандал Украину.

«Как президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попытаться», ‒ отметил Зеленский.

«Мы, как Украина, ничего не будем делать», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», в Конгрессе опубликовали текст донесения, которое легло в основу скандала с Трампом и Зеленским.

Ранее Зеленский намекнул, что не доволен публикацией разговора с Трампом.