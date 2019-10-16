В Киеве верующие возмущены увольнением врача за паломничество в Святогорскую лавру

В Киеве 15 октября верующие Украинской Православной церкви провели мирную акцию протеста у стен Территориального медицинского объединения МВД Украины в связи с увольнением сотрудницы медучреждения из-за ее участия православном велопробеге в Святогорскую лавру. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в начале октября из Киева в Святогорскую лавру (Донецкая область) стартовала группа велопаломников, целью которой были призыв к миру в Украине и популяризация здорового образа жизни.

Об этом написал на официальной странице в Фейсбук координатора акции, настоятеь храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук.

«Лариса Бодзишевская, прихожанка нашего храма, уже второй год принимает участие в наших велопробегах и очень помогает как врач во время их проведения. Мы были возмущены решением руководства и решили прийти сюда, чтобы встать на защиту нашего доктора», — рассказал протоиерей Петр Семащук.

Участники акции протеста отметили, что увольнение врача прошло с нарушениями трудового законодательства и из-за религиозной нетерпимости к Ларисе Бодзишевской.

Прихожанку УПЦ незаконно уволили во время отпуска и с «распространением среди персонала слухов об измене Украине, хотя паломничество проходило в районах, контролируемых украинской администрацией».

Пикетчики пришли к госпиталю в велосипедном снаряжении, держали плакаты, призывающие к справедливости.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Святогорской лавре рассказали, как правильно относиться к гаджетам.