В УПЦ к празднику Покрова Богородицы собирают средства для тяжелобольных детей

На Закарпатье в Иршаве 20 октября состоится третий благотворительный фестиваль духовной песни «Покрой меня, о Божия Матерь». Как сообщали журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, во время фестиваля будут собирать пожертвования для онкобольных детей.

Фестиваль посетил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии.

В Жмеринке Винницкой области 14 октября, в день праздника Покрова Богородицы, прошел третий православный благотворительный фестиваль «Дети под покровом Богородицы».

Как сообщили в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ, в фестивале приняли участие коллективы из Винницкой, Тульчинской, Киевской, Тернопольской епархии.

Гостем фестиваля был победитель шоу «Голос страны-2017» протоиерей Александр Клименко.

В завершение участники фестиваля были награждены грамотами.

Средства, собранные на фестивале, будут направлены на помощь детям с особыми потребностями, которые требуют неотложного лечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве на православном кинофестивале «Покров» презентовали 68 фильмов из 11 стран.