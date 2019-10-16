В Киеве повязали молодого фальшивомонетчика с крупной суммой «липовых» денег

В Киеве по подозрению в валютном мошенничестве задержали 22-летнего жителя столицы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, киевлянин разместил на одном из сайтов объявление о покупке иностранной валюты, на которое он получил ответ. Во время встречи в автомобиле подозреваемого мужчина, согласившись продать ему валюту, обнаружил, что ему пытаются подсунуть поддельные гривны. В итоге сделка не состоялась, а мошенника нашли по горячим следам.

При обыске по месту проживания подозреваемого сотрудники правоохранительных органов

По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Следственные действия продолжаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что в НБУ рассказали, какие купюры в Украине подделывают чаще всего.

Напомним также, что 7 июля 2017 года стало известно о том, что Киев наводнили фальшивые доллары. Махинация приобрела такой масштаб, что фальшивые купюры уже открыто продают через Интернет.

В середине того же года Национальный банк Украины обнаружил искусную подделку купюры в 100 долларов. Эту банкноту могут выявить далеко не все терминалы и автоматические детекторы валют.

В конце 2017 года сообщалось, что в Украине орудуют группировки, которые массово распространяют фальшивые доллары и евро. При этом купюры сделаны настолько профессионально, что их не распознают даже банкоматы.

В феврале 2018 года стало известно, что в Киеве появилось множество поддельных купюр номиналом 500 и 200 грн.

К концу того же года, по данным СМИ, размах подделывания денег достиг такого масштаба, что их начали пересылать по почте.