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В Святогорской лавре рассказали, как правильно относиться к гаджетам

В Святогорской лавре рассказали, как правильно относиться к гаджетам

Наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений рассказал, как найти время для духовной жизни и наладить контакт с Богом в современном мире высоких технологий. Об этом сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Комментарий владыки опубликован на сайте Святогорской лавры.

«Проблема информационного бума, в котором живёт современный человек, пронизала своими метастазами не только общество, но и церковную жизнь, и монастыри в том числе.

Если XIX столетие было столетием погони за знаниями (а апостол Павел говорит, что „разум надмевает“, и знания ещё надо правильно применить, и оно вместе со смирением приобретается), то сейчас это погоня не за знаниями, а за информацией. Всё равно за какой, лишь бы что-то новенькое, которое завтра и забудется, и не вспомнится», — рассказал владыка Арсений.

Наместник Святогорской лавры отметил, что проводя все свободное время в сети, человек лишает себя общения с Богом и душевного мира.

«Сейчас большое разнообразие средств связи для общения: Viber, Instagram... И человек посмотрит свой список в телефоне — сколько у него там записано народу, он общается чуть ли не с половиной мира! И весь день сидит и общается со всем миром! Попросить бы его позвонить Божией Матери, Николаю Чудотворцу? А нельзя, у них нет номера, их в телефоне нет. Значит, с ними общаться надо без телефона. Но поскольку ты целый день сидишь с телефоном, то, значит, сам себя окрадываешь в общении с Богом и с угодниками Божиими», — уточнил владыка.

Митрополит Арсений подчеркнул, что «в первую очередь надо налаживать контакт с Богом и минимизировать рассеяние, которое делают возможным все эти современные технологии».

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ рассказал о трех вещах, которые нельзя делать верующим.

Тэги: общество, православие, гаджет, Святогорск, новости православия, новости Украины

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