Депутатов будут штрафовать за прогулы без уважительных причин

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 1035-2 о лишении народных депутатов выплат в случае пропуска без уважительных причин более 30% пленарных заседаний. Как выяснили журналисты «Фразы», за соответствующее решение проголосовали 265 народных избранников.

В частности, если народный депутат в течение одного месяца (и одной сессии ВР) без уважительных причин не участвует в более 30% голосований или в более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран, ему не будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий месяц.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2017 году депутаты «Оппоблока» были основными прогульщиками в Раде.

В октябре того же года на то время спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что народные депутаты Украины, которые не посещали пленарные заседания, были оштрафованы за прогулы на общую сумму около 3 млн. гривен.