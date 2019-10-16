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Управделами УПЦ рассказал о трех вещах, которые нельзя делать верующим

Управделами УПЦ рассказал о трех вещах, которые нельзя делать верующим

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний рассказал о трех вещах, которые нельзя делать верующим. Об этом сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Комментарий владыки опубликован на сайте kp.ua.

«Нельзя сложив руки позволять поглотить себя злу. Непременно нужно сражаться с ним и защищать себя и все, что дорого. Способов для борьбы достаточно: это и молитва, и знания, и терпение, и мудрое ведение переговоров, и умение дать сдачи, если нет других способов вразумить и остановить зло, — сказал архиерей.

Также владыка Антоний отметил, что «христианин не должен забывать о нашей Молитвеннице и Заступнице Пресвятой Богородице. Ведь первоначальным чудом в деле спасения человека стало Боговоплощение от Чистой Девы Марии: „Бог определил миловать нас за Ее молитвы бесконечно много больше, чем за молитвы всех других святых, по самой высоте Ее служения таинству искупления и потому внимает всякой молитве Своей Пречистой Матери, так как всякая молитва Ее свята и угодна Ему“, — писал праведный Иоанн Кронштадтский. Нам следует помнить об этом и регулярно обращаться к Богородице, сердечно просить Ее заступничества и помощи».

Митрополит Антоний сказал, что верующий человек должен помогать своим родителям.

«Христианин не должен бросать своих родителей. Сегодняшний образ жизни, мобильность, отсутствие границ разделяют родных людей, и многие годами могут не видеть родителей, изредка с ними созваниваясь, а порой и вовсе исчезают из вида.

Не будет счастья у человека, оборвавшего свои корни, он сможет как-то доживать свой век, но радости ему такая жизнь не принесет.
Почитание родителей — одна из заповедей Господних. Это условие долгой и счастливой жизни», — подчеркнул митрополит.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, какие молитвы слышит Богородица.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, новости Украины

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