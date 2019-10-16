Главные новости за 16 октября 2019 года

Корь в Украине набирает новые обороты. В период с 4 по 9 октября в Украине корью заболели 68 человек, среди которых 40 детей. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Во Львове прямо на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Во Львове на Сыхове во время движения загорелся один из вагонов трамвая №8. По предварительной информации, загорелись тормозные колодки.

Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь». Букмекеры из авторитетной британской конторы William Hill составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза после завершения Brexit. Уже принимаются ставки.

Лихой Ким Чен Ын на белом коне удивил соцсети. В социальных сетях вновь обсуждают лидера КНДР Ким Чен Ына. Он проехался на белом коне, поднявшись на гору Пэктусан.

Заворотнюк пошла на поправку. 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Об этом рассказали ее друзья.

Бойня в Каталонии: пострадали сотни митингующих и десятки полицейских. В испанской Каталонии с начала недели продолжаются протесты. Митингующие поддерживают независимость регионов.