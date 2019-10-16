Собор Элладской Церкви: Решение по признанию ПЦУ является окончательным

В Элладской Церкви заявили, что опубликованное решение по признанию ПЦУ единственно правильное, и попытки его истолкования не соответствуют реальности. Об этом рассказали журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Как сообщает «Romfea», Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви 15 октября комментируя заявление митрополита Кифирского и Антикитирского Серафима сообщил, что «никакие попытки интерпретации решений внеочередного заседания по „украинскому вопросу“ не допускаются, так как они не соответствуют действительности».

В комментарии отметили, что «высказанное в пресс-релизе и официальных протоколах заседания, и основанное на рекомендациях Предстоятеля Элладской Церкви и результатах обсуждения 33 архиереев, решение приняло свою окончательную форму и являлось решением иерархии».

«Любая другая попытка интерпретировать вопрос не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось в СМИ, 12 октября митрополит Кифирский выступил с заявлением, в котором признал решение Элладской Церкви про признание ПЦУ недействительным, а также призвал главу Церкви не служить с Епифанием.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ поставили «диагноз» Фанару — желание власти над Православным миром.