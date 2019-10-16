Заворотнюк пошла на поправку, – СМИ

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали ее друзья.

Как пишут российские СМИ, один из близких к артистке людей сообщил, что «на самом деле она идет на поправку».

Другой друг Анастасии Заворотнюк поведал, что «опухоль была настолько малого размера, что ее не получалось разглядеть даже на современной аппаратуре, поэтому врачи не нашли никаких противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов».

Как писала «Фраза», представители Заворотнюк рассказали, что сейчас происходит с актрисой.